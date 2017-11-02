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Ансворт: «„Эвертон“ разочарован»

вчера, 23:58
ЛионЛион3 : 0ЭвертонЭвертонМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Ансворт прокомментировал поражение от «Лиона» (0:3) в матче Лиги Европы и вылет из турнира.

«Мы разочарованы. 70 минут игры мы следовали своему плану игры. Первый гол получился случайным. Но нам нужно было сохранить самообладание. Второй же гол угробил все наши старания. Мы долго играли хорошо и создавали моменты. Но нельзя было так теряться после пропущенного гола. Нужно быстро реагировать и готовиться к матчу с „Уотфордом“».

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