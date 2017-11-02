Главный тренер «Шерифа»: «Рады, что удалось победить, „Локомотив“ - команда топ-уровня»

Главный тренер «Шерифа» Роберто Бордин прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы:

«Иногда, когда думаешь, что финал фильма очевиден, он оказывается непредсказуемым. Мы могли забить больше, у нас были моменты, но в конце матча соперник много прессинговал. Мы рады, что нам удалось победить.

В Тирасполе была хорошая игра, у обеих команд были моменты. Тогда Гильерме провел хороший матч, но наша сила в том, что мы играем до конца и сегодня не пали духом. „Локомотив“ - это команда топ-уровня, но в нашем чемпионате тоже есть серьезные соперники, поэтому с завтрашнего дня мы будем думать уже о следующей игре».

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