Хацкевич: «После первых 10-15 минут „Динамо“ подсело»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Янг Бойз» (1:0) и выход в плей-офф Лиги Европы.

«Мы знали, что „Янг Бойз“ хорошо действует при стандартных положениях и в основном вся острота шла как раз после стандартов. Особенно в первом тайме.

После первых 10-15 минут мы подсели. Почему, это мы будем разбирать с ребятами. Мы хотели насытить среднюю линию, ведь у „Янг Бойз“ есть креативные футболисты с хорошим первым пасом. После того, как забили — да, играли по счету».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте