Монтелла: «Меня могут уволить? Я уже довольно долго жду своих похорон!»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал ничью с АЕКом в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы:

«Нам нужно работать. И я вижу качественный состав, который хочет работать. В прошлом матче с АЕКом мы создали больше моментов, но тогда больше позволяли и сопернику у наших ворот. Сейчас же у нас не было столько моментов, но и соперник не имел шансов отличиться.

Порой игроки не слишком хорошо двигаются без мяча, вот над этим надо работать, потому что когда оппоненты перекрывают зоны, у нас начинаются проблемы. Тем не менее, ребята сегодня сражались, я не теряю веры.

Меня могут уволить, если мы не обыграем „Сассуоло“? Я уже довольно долго жду своих похорон! А если серьезно, то клуб верит в меня. Посмотрим».

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