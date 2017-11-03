«Вольфсбург» попытается выкупить у «Ливерпуля» арендованного Ориги

«Вольфсбург» заинтересован в том, чтобы удержать в команде нападающего Дивока Ориги и по завершении срока аренды.

Напомним, футболист был арендован немецким клубом у «Ливерпуля» до конца сезона минувшим летом. За «волков» 22-летний бельгиец 3 мяча в 8 поединках Бундеслиги, причем каждый точный удар игрока помог команде разжиться очками.

«До лета мы обговорим с „Ливерпулем“ будущее Дивока. Ему лишь 22, это потрясающий форвард. Он демонстрирует свой талант, выступая за нас», - заявил спортивный директор «Вольфсбурга» Олаф Реббе.

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