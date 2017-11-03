Почеттино – основной кандидат для «Реала» в случае отставки Зидана

Мадридский «Реал» рассматривает кандидатуру главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, утверждает источник. Сообщается, что аргентинский специалист является приоритетным вариантом для «Королевского клуба» в случае увольнения нынешнего наставника команды Зинедина Зидана.

Кроме того, «сливочные» заинтересованы в услугах двух футболистов «шпор» – нападающего Харри Кейна и полузащитника Деле Алли.

«Реал» и «Тоттенхэм» недавно встречались в 3-м и 4-м турах группового этапа Лиги чемпионов. В домашнем поединке мадридский клуб сыграл с лондонцами вничью (1:1), а на выезде уступил со счётом 1:3. Алли в той встрече отметился двумя забитыми мячами.

В Ла Лиге «Реал» после 10 туров идёт на 3-м месте с 20 очками, отступая от лидирующей в чемпионате «Барселоны» на 8 баллов.

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