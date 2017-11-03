Наставник «Карабаха» Гурбанов назначен главным тренером сборной Азербайджана

Наставник «Карабаха» Гурбан Гурбанов, чья команда дважды отобрала очки у мадридского «Атлетико» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, сменил на посту главного тренера сборной Азербайджана Роберта Просинечки. 45-летний специалист прокомментировал свое назначение:

«Мечта любого тренера - работать с национальной командой. Трудная и ответственная работа. Все внимание болельщиков приковано к сборной. Все хотят успехов первой команды. Мы тоже хотим добиться успеха и улучшить результаты национальной команды. У нас будет долгосрочная программа, которую будем реализовывать поэтапно. Работы будет много, но мы с руководством хотим справиться с ней».

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