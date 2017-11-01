«Атлетико» дома не смог обыграть «Карабах»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Чемпионшип
  • Испания. Сегунда
  • Кубок Либертадорес
  • США. МЛС
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Севилья (до 19)Севилья (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (до 19) (Москва)Спартак М (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
00:35
«Барселона» не смогла распечатать ворота «Олимпиакоса»58
00:35
«Рома» разгромила «Челси» в 4-м туре Лиги чемпионов94
00:35
ЦСКА одержал выездную победу над «Базелем»218
23:35
Братья Березуцкие суммарно провели 1000 матчей за ЦСКА12
16:57
Карасёв рассудит «Локомотив» и ЦСКА, а также другие назначения на матчи 16-го тура РФПЛ47
01:18
Вернблум: «Выход Дзагоева позволил ЦСКА добиться победы над „Базелем“»3
01:04
Эль-Шаарави: «Есть вечера, которые запоминаются на всю жизнь»2
00:41
«Бавария» обыграла «Селтик»6
00:40
ПСЖ разгромил «Андерлехт»13
00:39
«Халл Сити» уступил «Мидлсбро»5
00:38
«Спортинг» отобрал очки у «Ювентуса»10
00:37
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бенфику»15
00:18
Марсело: «„Реал“ выровняет игру, не сходите с ума»1
00:11
Акинфеев пропустил гол в 43-м матче основного этапа ЛЧ подряд47
23:53
Свилар стал самым молодым голкипером Лиги чемпионов, совершившим автогол2
23:49
Почеттино: «Каждый матч - отличная возможность проявить себя»0
23:44
Гвардиола: «С чего бы нам играть на ничью в матче с „Наполи“?»1
23:24
Эль-Шаарави забил самый быстрый гол «Ромы» в ЛЧ — на 38-й секунде2
23:11
Сильва: «Думаю о победе в Лиге чемпионов каждый день»7
22:47
Месси вышел на 10-е место по количеству матчей в Лиге чемпионов5
22:36
Зидан: «Люблю, когда всё становится трудным»5
22:34
Каррера: «Устроит ли нас ничья с „Севильей“? Игра покажет»13
22:25
Манджукич проведет 100-й матч за «Ювентус»1
22:25
Дмитрий Комбаров: «Хотим обыграть „Севилью“ и выйти в следующий круг»8
22:18
Милнер: «Не могу сказать, что „Ливерпулю“ мешает участие в Лиге чемпионов»0

«Атлетико» дома не смог обыграть «Карабах»

сегодня, 00:38
АтлетикоАтлетико1 : 1КарабахКарабахМатч завершен

В поединке 4-го тура Лиги чемпионов (группа C) «Атлетико» не смог дома обыграть «Карабах».

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» – «Карабах» – 1:1 (0:1)
Голы: Партей 46Мичел 40

«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Луис, Хуанфран, Габи, Партей (Гайтан 62), Ньигес, Корреа, Гризманн, Гамейро (Торрес 69).
Главный тренер: Диего Симеоне.

«Карабах»: Сехич, Садыгов, Ржежничак, Аголли, Медведев, Мичел (Исмайлов 90+2), Гараев, Алмейда, Шейдаев (Кинтана 72), Геррье, Энрике.
Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

Предупреждения: Садыгов 9, Савич 32, Ржежничак 34, Торрес 75.

Удаление: Энрике 59, Савич 88.

Судья: Дениз Айтекин.

В параллельной встрече группы «Рома» разгромила «Челси».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
MarkN1007
сегодня в 01:20
футбольние импотенти которие практически лешились вихода в плей оф лч
azkan
сегодня в 01:18
30 минут в меньшинстве выстояли, молодцы! Завтра посмотрю повтор.
Поздравляю агдамцев и весь Азербайджан!
Mr_Tim
сегодня в 01:01
Одни ничьи у Матрасов... надоело уже это
Fuad Samedzadeh ответил FERIS
сегодня в 00:54
FERIS:
Дома у себя еле отскочили с каким то Карабахом,это позор(
С каким Карабахом,будешь своей команде так говорить!!!
Y.N.W.A.
сегодня в 00:53
Это не Атлетико опозорился, это Карабах показал на что способен. После нервов и дебюта на Стэмфорд Бридж.
da da da
сегодня в 00:52
Атлетико нужно состав обновить немного,а то уже наелись видно,ну и Косту в основу сразу,против таких вязких команд он мастер,забьет 2 голы из 3х моментов.
vlados27771
сегодня в 00:52
Атлетико ты ли это.....
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 00:51
Болеем за Атлетико дальше!
Tott_Hot ответил ошалевший
сегодня в 00:51
ошалевший:
ты видел игру? чё там жалеть то,это ужас,абсолютно ничего не могут
нет, я смотрел как римляне пенсионеров разносят) Жаль что матрасы развалились в этом сезоне, вот я о чем...боевитый был состав, а сейчас что с ним стало - не понятно.
barcelona and cruyff
сегодня в 00:50
У Атлетико были просто навесы,строго сложенной атаки я не увидел+ Шехич и защита Карабаха порадовала. Играли в атакующий футбол против атлетов👏👏👏
D.vil
сегодня в 00:50
Карабах бахнул в Мадриде!)
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 00:49
Просто позор Атлетико!
АgpeHaЛuH TPATuЛoBu4
сегодня в 00:48
Это не атлеты, а кАтлеты
Sergor
сегодня в 00:48
Вот и продажный финал с Реалом аукнулся. Футбольный бог отвернулся от Атлетико.
Owl Fake
сегодня в 00:48
Атлетико опозорился - теперь мы видели всё..
ошалевший ответил Tott_Hot
сегодня в 00:48
Tott_Hot:
матрасы выбывают из борьбы, очень жаль...
ты видел игру? чё там жалеть то,это ужас,абсолютно ничего не могут
95-shishani-95
сегодня в 00:47
Отлично! С положительным результатом Азербайджан!

И как Барса умудрилась вничью сыграть с этим Атлетико? Вроде бы Барса была в хорошей форме
ROMA DROGBA
сегодня в 00:46
Фууух... это нам на руку
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:46
Позор матрасники!
Пролетели мимо ЛЧ в этом году
Tott_Hot
сегодня в 00:46
матрасы выбывают из борьбы, очень жаль...
FERIS
сегодня в 00:46
Дома у себя еле отскочили с каким то Карабахом,это позор(
ошалевший
сегодня в 00:45
кто то пишет забивают только фарерам,гризманчик чё то люксембургам и карабахам не может,обратно пора в сегунду недофутболисткам
Mamaev
сегодня в 00:44
Атлеты почти попрощались с ЛЧ, неожиданно
dimagas1
сегодня в 00:43
Ну теперь Атлетико нужно брать 6 очек что бы куда-то выходить.
sihafazatron
сегодня в 00:43
карабах в ле, атлетов на кол
Inside91
сегодня в 00:43
Лол-лига - лучшая в мире!!!))))
Fuad Samedzadeh
сегодня в 00:43
Ireli Qarabag,Поздравляююю
Footlife
сегодня в 00:42
гол был на 56 минуте, а не 46, исправьте
ошалевший
сегодня в 00:41
испанские позорники,симеонич приплыл
Footlife
сегодня в 00:40
Ах если бы прошла передача Шейдаева, то Карабах выиграл бы этот матч... Не забиваешь ты — забивают тебе
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100