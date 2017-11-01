«Атлетико» дома не смог обыграть «Карабах»

В поединке 4-го тура Лиги чемпионов (группа C) «Атлетико» не смог дома обыграть «Карабах».
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»
«Атлетико» – «Карабах» – 1:1 (0:1)
Голы: Партей 46 — Мичел 40
«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Луис, Хуанфран, Габи, Партей (Гайтан 62), Ньигес, Корреа, Гризманн, Гамейро (Торрес 69).
Главный тренер: Диего Симеоне.
«Карабах»: Сехич, Садыгов, Ржежничак, Аголли, Медведев, Мичел (Исмайлов 90+2), Гараев, Алмейда, Шейдаев (Кинтана 72), Геррье, Энрике.
Главный тренер: Гурбан Гурбанов.
Предупреждения: Садыгов 9, Савич 32, Ржежничак 34, Торрес 75.
Удаление: Энрике 59, Савич 88.
Судья: Дениз Айтекин.
В параллельной встрече группы «Рома» разгромила «Челси».
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