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Кокорин установил личный рекорд результативности в сезоне

сегодня, 11:09

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин установил новый личный рекорд результативности в одном сезоне.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Русенборга» 26-летний футболист отметился забитым мячом в компенсированные арбитром минуты, чем помог «сине-бело-голубым» уйти от поражения и оформить выход в плей-офф турнира.

Таким образом, на счету Кокорина в текущем сезоне стало 16 голов (все забиты за клуб в 25 матчах) - максимальный для него результат. Стоит отметить, что предыдущее достижение было установлено Кокориным в сезоне-2013/14, в котором Александр в 35 матчах забил 15 мячей (10 за клуб и 5 за сборную России).

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Все комментарии
drug01
сегодня в 12:25
Когда хорошо мы говорим мододец
n1ger0k
сегодня в 12:18
это уже более менее хороший показатель.
Gunslinger ответил FERIS
сегодня в 12:14
FERIS:
Не звезди гол был чистым. Это боковой судья лохонулся.
Причём дважды!!!
Гонорар отрабатывал, гадёныш!!!
FERIS ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:13
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
СЛАВА БОГУ В ОФФСАЙД ЗАЛЕЗ )))
Не звезди гол был чистым.
Это боковой судья лохонулся.
Gunslinger ответил Аргeнтинeц
сегодня в 12:10
Аргeнтинeц:
Ловчев: «Смотреть противно на Кокорина»
Спасибо, этого уродца мы уже читали!!! :)))
Footbolista
сегодня в 12:06
"Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!" (С)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил Colonist
сегодня в 11:58
Colonist:
Вчера он чуть не обмочился - не засчитали гол! :)))
СЛАВА БОГУ В ОФФСАЙД ЗАЛЕЗ )))
Colonist ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:57
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ДЗЮБА ТОЖЕ НА ЛИЧНИК ИДЁТ - МОЖЕТ СТАТЬ СУХИМ НАПОМ ))))
Вчера он чуть не обмочился - не засчитали гол! :)))
Vadik
сегодня в 11:37
Успехов Кокорину
Мяучелo ответил Морозовский
сегодня в 11:28
Морозовский:
Саша Кокорин - герой!
РО. лишнее в третьем слове, Шишкен не даст соврать XD
Шишaнутый
сегодня в 11:22
Авторы делают букашкам футбола ГРОМКИЕ заголовки..
нечитайло
сегодня в 11:15
Есть поле деятельности
Морозовский
сегодня в 11:15
Саша Кокорин - герой!
Аргeнтинeц
сегодня в 11:14
Ловчев: «Смотреть противно на Кокорина»
MALOVAR
сегодня в 11:12
Фарфан установил Фифу на смартфон
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:10
ДЗЮБА ТОЖЕ НА ЛИЧНИК ИДЁТ - МОЖЕТ СТАТЬ СУХИМ НАПОМ ))))
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