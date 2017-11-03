Кокорин установил личный рекорд результативности в сезоне

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин установил новый личный рекорд результативности в одном сезоне.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Русенборга» 26-летний футболист отметился забитым мячом в компенсированные арбитром минуты, чем помог «сине-бело-голубым» уйти от поражения и оформить выход в плей-офф турнира.

Таким образом, на счету Кокорина в текущем сезоне стало 16 голов (все забиты за клуб в 25 матчах) - максимальный для него результат. Стоит отметить, что предыдущее достижение было установлено Кокориным в сезоне-2013/14, в котором Александр в 35 матчах забил 15 мячей (10 за клуб и 5 за сборную России).

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