Лукаку и Мората не забивают за клубы с сентября

Не утихают споры о том, кто же оказался для своего нового клуба более удачным приобретением - Ромелу Лукаку, перешедший минувшим летом из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», или Альваро Мората, сменивший «Реал» на «Челси».

Оба начали сезон фантастически, забивая немало мячей и ассистируя партнерам. Однако к матчу 11-го тура АПЛ между «Челси» и МЮ оба форварда подходят не в лучшей форме - ни один из них не забивал за клуб еще с сентября.

Напомним, что поединок состоится в ближайшее воскресенье.

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