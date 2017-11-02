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Лукаку и Мората не забивают за клубы с сентября

сегодня, 21:27
ЧелсиЧелси-:-Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед05.11.2017 в 19:30 Не начался

Не утихают споры о том, кто же оказался для своего нового клуба более удачным приобретением - Ромелу Лукаку, перешедший минувшим летом из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», или Альваро Мората, сменивший «Реал» на «Челси».

Оба начали сезон фантастически, забивая немало мячей и ассистируя партнерам. Однако к матчу 11-го тура АПЛ между «Челси» и МЮ оба форварда подходят не в лучшей форме - ни один из них не забивал за клуб еще с сентября.

Напомним, что поединок состоится в ближайшее воскресенье.

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Все комментарии
Медив ответил sihafazatron
сегодня в 21:36
sihafazatron:
в апл кейн больше всех забьет
Мог бы и Стерлинг, играй он больше... У него показатель "минут-на-гол" на полчаса ниже, чем у Кейна
Artuom ответил sihafazatron
сегодня в 21:30
sihafazatron:
в апл кейн больше всех забьет
Никто и не сомневался :)
sihafazatron
сегодня в 21:28
в апл кейн больше всех забьет
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