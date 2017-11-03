«Зенит» вырвал ничью у «Русенборга» и вышел в плей-офф Лиги Европы

В матче 4-го тура Лиги Европы «Зенит» сыграл вничью с «Русенборгом». Эта ничья позволила российской команде обеспечить себе выход в плей-офф турнира.

Тронхейм, стадион «Леркендаль»

«Русенборг» (Норвегия) – «Зенит» (Россия) – 1:1 (0:0)

Гол: Кокорин 90+3 - Бендтнер 55 (пен).

«Русенборг»: Хансен, Конрадсен (Герсбах 86), Региниуссен, Шельвик, Мелинг, Йенсен, Расмуссен, Трондсен, Хелланд (Евтович 71), Бендтнер, Адегбенро (Бьердаль 88).

Главный тренер: Коре Ингебригтсен.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Мевля, Маммана, Кришито, Ерохин (Краневиттер 82), Паредес, Нобоа (Дзюба 87), Шатов (Дриусси 75), Кокорин, Ригони.

Главный тренер: Роберто Манчини.

Предупреждения: Ерохин 33, Региниуссен 42, Кришито 73.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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