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«Зенит» вырвал ничью у «Русенборга» и вышел в плей-офф Лиги Европы

сегодня, 00:55
РусенборгРусенборг1 : 1ЗенитЗенитМатч завершен

В матче 4-го тура Лиги Европы «Зенит» сыграл вничью с «Русенборгом». Эта ничья позволила российской команде обеспечить себе выход в плей-офф турнира.

Тронхейм, стадион «Леркендаль»

«Русенборг» (Норвегия) – «Зенит» (Россия) – 1:1 (0:0)
Гол: Кокорин 90+3Бендтнер 55 (пен).

«Русенборг»: Хансен, Конрадсен (Герсбах 86), Региниуссен, Шельвик, Мелинг, Йенсен, Расмуссен, Трондсен, Хелланд (Евтович 71), Бендтнер, Адегбенро (Бьердаль 88).
Главный тренер: Коре Ингебригтсен.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Мевля, Маммана, Кришито, Ерохин (Краневиттер 82), Паредес, Нобоа (Дзюба 87), Шатов (Дриусси 75), Кокорин, Ригони.
Главный тренер: Роберто Манчини.

Предупреждения: Ерохин 33, Региниуссен 42, Кришито 73.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Jeck Denielse ответил массакрер
сегодня в 01:48
массакрер:
надорвались с нами)или празднуют до сих пор)или положили на ле))))))
Походу .....
Ну а куда стремиться то....пик достигнут...предел мечтаний в руках....главное событие десятилетия уже свершилось...Зенит обыгран ...
Многие бы вообще после этого завязали со спортом....а они ещё и целый гол Шерифу забили..)))
gracie ответил Ruslan Volkov
сегодня в 01:48
Не будет им за это удачи .Г.
gracie
сегодня в 01:46
Надо было смотреть было повторы на Матч тв и это там было чётко видно ,а не определять на глаз , особенно если он залит. Один и другой, чистые голы,но лайсмены смотрели под углом.И все вопросы этим м чудакам.Зенит в концовке должен был выигрывать эту встречу!
массакрер ответил Jeck Denielse
сегодня в 01:44
Jeck Denielse:
Зенит с выходом в плей офф !!!!!! Спартак и ЦСКА имеют неплохие шансы на выход..... Немного удивляет третье место Локо....в откровенно самой слабой группе турнира...
надорвались с нами)или празднуют до сих пор)или положили на ле))))))
Jeck Denielse ответил ckori
сегодня в 01:44
ckori:
2человека вне игры-а по вашему чистый гол.
Завтра всё узнаешь....вне игры не было ...боковой ошибся....
Спокойной ночи !!
fczpkossidspb
сегодня в 01:42
Лучшие,как всегда!)))
ckori ответил K_A_P_I_T_A_N
сегодня в 01:42
K_A_P_I_T_A_N:
Согласен что он не Халк))) Но вдруг этот аргентинец в силу его молодости будет развиваться и становиться лучше) Подкупает что его в сборную вызывают.
а почему не будет развиваться какой то Петров в силу молодости-а не Ригони?
Jeck Denielse
сегодня в 01:39
Зенит с выходом в плей офф !!!!!!

Спартак и ЦСКА имеют неплохие шансы на выход.....
Немного удивляет третье место Локо....в откровенно самой слабой группе турнира...
массакрер ответил Ruslan Volkov
сегодня в 01:39
Ruslan Volkov:
А Зени точно Манчини тренирует или это его двойник?
тройник... судя по результатам....
массакрер ответил cska.78
сегодня в 01:38
cska.78:
Да даже без бонусов! Какие нафиг 10 очков Зенита и 5 Локо по его глупым подсчетам?
ну это я хз)))
ckori ответил Jeck Denielse
сегодня в 01:38
Jeck Denielse:
Да тот же Кришито мог в лёгкую получить красную за снос соперника в подходе к штрафной.....но судья не дал карточку но отменил чистый гол....и теперь гадай что лучше )))
2человека вне игры-а по вашему чистый гол.
Ruslan Volkov
сегодня в 01:37
А Зени точно Манчини тренирует или это его двойник?
cska.78 ответил массакрер
сегодня в 01:37
массакрер:
бонусы в топку))))
Да даже без бонусов! Какие нафиг 10 очков Зенита и 5 Локо по его глупым подсчетам?
Ruslan Volkov
сегодня в 01:36
У Зени кажется идет забастовка или арги тихонько устраивают или остальные против них,но я поздравляю зеню!!! Проводницы 8ы ради чемпионство проиграли молдованам,за страну обидно
массакрер ответил cska.78
сегодня в 01:36
cska.78:
Если бы ты еще знал, как очки начисляются!
бонусы в топку))))
ckori
сегодня в 01:35
с такой позорной игрой лучше бы он сидел дома.
K_A_P_I_T_A_N ответил Kuprin
сегодня в 01:33
Kuprin:
Если выпилить лобзиком профиль Луческу он будет тренировать лучше итальянского физрука))
Не путайте пожалуйста Спаллетти и Луческу есть разница в уровне тренера)
cska.78 ответил Nikola45
сегодня в 01:33
Nikola45:
Всякое бывает! Но пока ЦСКА принес в общую копилку 6 очков Спартак 5 очков Локомотив 5 очков! Зенит всего 10 очков ))


Если бы ты еще знал, как очки начисляются!
Miaf
сегодня в 01:32
У Луческу была хотя бы какая то тренерская мысль а тут даже как будто Зенитом руководит тот, кто в фифу переиграл.
K_A_P_I_T_A_N ответил Влад Богатырёв
сегодня в 01:31
Влад Богатырёв:
Понятно. И сейчас в Йошке?
Да, на ММЗ работаю)
Влад Богатырёв ответил K_A_P_I_T_A_N
сегодня в 01:26
K_A_P_I_T_A_N:
Я сам с Йошкар-Олы друг)))
Понятно. И сейчас в Йошке?
Nikola45
сегодня в 01:26
Всем спокойной ночи!
Jeck Denielse ответил K_A_P_I_T_A_N
сегодня в 01:26
K_A_P_I_T_A_N:
Судья обязан был в 1 очередь удалять Ерохина 2-ой желтой карточкой, но простил.
Да тот же Кришито мог в лёгкую получить красную за снос соперника в подходе к штрафной.....но судья не дал карточку но отменил чистый гол....и теперь гадай что лучше )))
K_A_P_I_T_A_N ответил Влад Богатырёв
сегодня в 01:25
Влад Богатырёв:
Я сильно-то не следил за матчем, поэтому этого не учёл.)))
Я сам с Йошкар-Олы друг)))
Nikola45 ответил MIKITA463295
сегодня в 01:24
MIKITA463295:
Непросто пришлось Зениту,эта неделя вообще для наших команд не особа удачна,только ЦСКА добыл победу ...
Всякое бывает! Но пока ЦСКА принес в общую копилку 6 очков Спартак 5 очков Локомотив 5 очков! Зенит всего 10 очков ))
массакрер ответил Влад Богатырёв
сегодня в 01:23
Влад Богатырёв:
массакрер Сегодня 01:20 ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть) да хорош ты и так ясно что играли хреново)но хотя-бы не обо...сь как локо и то хлеб... ----------------------------------------------------------------- Да, это то понятно. Главное не проиграли, но играли слабовато. Просто опять оправдываем игроков, сливая всё на судью.
да судья не при чем все са1 игры и все тут...пропала сволота)))
Верг
сегодня в 01:23
АРгентинцы перестали играть, когда их сборная вышла на чм с треском, если раньше бегали чтобы сампаоли их ставил в ротацию сборной, то сейчас такой мотивации у них нет, да и глядя на одноклубников вроде дзюбы они попросту обленились,вот и результаты
Влад Богатырёв ответил K_A_P_I_T_A_N
сегодня в 01:23
K_A_P_I_T_A_N:
Судья обязан был в 1 очередь удалять Ерохина 2-ой желтой карточкой, но простил.
Я сильно-то не следил за матчем, поэтому этого не учёл.)))
Влад Богатырёв ответил массакрер
сегодня в 01:22
массакрер:
да хорош ты и так ясно что играли хреново)но хотя-бы не обо...сь как локо и то хлеб...
массакрер
Сегодня 01:20
ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
да хорош ты и так ясно что играли хреново)но хотя-бы не обо...сь как локо и то хлеб...
-----------------------------------------------------------------
Да, это то понятно. Главное не проиграли, но играли слабовато.
Просто опять оправдываем игроков, сливая всё на судью.
MIKITA463295
сегодня в 01:22
Непросто пришлось Зениту,эта неделя вообще для наших команд не особа удачна,только ЦСКА добыл победу ...
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