«Реал» 5 лет не проигрывал в матчах группового этапа Лиги чемпионов

Уступив накануне «Тоттенхэму» (1:3), «Реал» прервал свою беспроигрышную серию в матчах группового этапа Лиги чемпионов, которая длилась больше пяти лет. «Сливочные» потерпели поражение на групповом этапе турнира впервые с 24 октября 2012 года, когда на выезде уступили дортмундской «Боруссии» (1:2). После этого «Мадрид» 22 матча в своих квартетах выиграл, а еще 8 свел к ничьей. В общей сложности серия без проигрышей длилась в течение 30 встреч.

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