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Бубнов: «Хотя бы один гол „Зенит“ забить „Рубину“ должен»

сегодня, 11:32
РубинРубин-:-ЗенитЗенит05.11.2017 в 19:00 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом»:

«„Рубин“ серьезно готовится к визиту одного из лидеров. Команда Курбана Бердыева наверняка плотно закроется, „Зениту“ будет трудно взламывать насыщенную оборону. Не исключаю ничьей, но петербуржцам больше нельзя терять очки, и хотя бы один гол они забить должны. Мой прогноз - победа „Зенита“ со счетом 1:0».

Напомним, что встречу «Рубина» и «Зенита» обслужит судейская бригада под руководством Романа Галимова.

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Все комментарии
Алексей Буренин
сегодня в 12:33
Один конечно забьет не сомневаюсь
Михаил Славнов
сегодня в 12:12
Бубнов медленно идет на замену Рейнгодьду, только одержимости спартаковской маловато.
Слайш
сегодня в 12:03
бубен решил что хватит говорить определённо, ибо так никогда не угадаешь.. Лучше говорить в таком стиле - не исключаю ничьей, должен забить, может быть выиграет... ))) эксперты они такие ))
КЭТиК
сегодня в 11:57
На Кокорина у Зенита вся надежда на гол.
magnum3000
сегодня в 11:55
Туркменовские бойцы будут биться насмерть. деваться им уже некуда. Ещё один проигрышь, хоть и от Зенита, болельщики не простят Бердыеву. Зенит по всем статьям сейчас сильнее Рубина, но против автобусов играют неважно. Зениту, чтобы выиграть надо отдать инициативу и играть вторым номером. Так оно менее трудозатратно с учетом, что Зенит играет 2 на 3 день с двумя перелетами.
poodle ответил cska1948
сегодня в 11:47
cska1948:
По прогнозам футбольных экспертов Зенит и ЦСКА безоговорочно должны были выигрывать у Арсенала, Зенит не проигрывать Локо с разгромным счётом и этот список можно продолжать и продолжать. Это я к тому, что все эти прогнозы - гадание на кофейной гуще.
а тебе не кажется,что просто Ыксперты такие?!
cska1948
сегодня в 11:43
По прогнозам футбольных экспертов Зенит и ЦСКА безоговорочно должны были выигрывать у Арсенала, Зенит не проигрывать Локо с разгромным счётом и этот список можно продолжать и продолжать. Это я к тому, что все эти прогнозы - гадание на кофейной гуще.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:38
ДРИУССИ ОПЯТЬ ДВУШКУ ЗАГРУЗИТ
Морозовский
сегодня в 11:36
А Курбан им два засунет! "Рубин" обязан победить это сборище игроков "Зенита"!
kolpino79
сегодня в 11:35
Возможно в этот раз Бубнов окажется прав. Придется взламывать автобус в гостях и счет 0-1 вполне реален.
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