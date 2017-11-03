Бубнов: «Хотя бы один гол „Зенит“ забить „Рубину“ должен»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом»:

«„Рубин“ серьезно готовится к визиту одного из лидеров. Команда Курбана Бердыева наверняка плотно закроется, „Зениту“ будет трудно взламывать насыщенную оборону. Не исключаю ничьей, но петербуржцам больше нельзя терять очки, и хотя бы один гол они забить должны. Мой прогноз - победа „Зенита“ со счетом 1:0».

Напомним, что встречу «Рубина» и «Зенита» обслужит судейская бригада под руководством Романа Галимова.

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