Рахимов: «Уже везде написали, что я принял „Ахмат“. Это слухи»

Известный российский специалист Рашид Рахимов отрицает, что может вновь возглавить «Ахмат» после отставки Олега Кононова. Рахимов дал понять, что по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем, из-за которых ему пришлось покинуть грозненский клуб ранее.

«Уже везде написали, что я принял команду, но сейчас нечего обсуждать. Карьеру продолжать собираюсь, но сейчас мне надо лететь обследоваться. Это слухи: я во вторник прочел, что уже тренер, а сегодня пятница».

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