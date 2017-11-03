Панченко: «До чемпионата мира у меня будет время, чтобы набрать форму»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко оценил свои перспективы сыграть на чемпионате мира-2018. Напомним, форвард получил травму передней крестообразной связки коленного сустава 15 сентября, а через несколько дней был прооперирован.

«Снизились ли после травмы мои шансы попасть на чемпионат мира? Тяжелый вопрос. После восстановления проведу около десяти матчей. До ЧМ будет время, чтобы набрать форму. Если покажу игру, которая нужна сборной, шанс появится. Надеюсь, успею идеально подготовиться к чемпионату мира в России. А дальше выбор за тренером.

После того, как я получил травму, Станислав Черчесов позвонил мне, поддержал. Сказал, не надо расстраиваться. Главное – не форсировать восстановление».

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