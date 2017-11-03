Панченко: «До чемпионата мира у меня будет время, чтобы набрать форму»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 11 тур
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер
Испания. Примера 2017/2018, 11 тур
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М
Франция. Лига 1 2017/2018, 12 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо
  • Главные новости
  • Все новости
09:52
Панченко: «О вылете „Динамо“ речи не идёт»11
08:56
Ловчев: «Смотреть противно на „Зенит“, честно говоря»115
05:18
Сотрудники и болельщики «Русенборга» обвинили фанатов «Зенита» в расизме и вандализме144
01:26
Россия по итогам еврокубковой недели выступила хуже Португалии и Франции46
00:58
«Арсенал» сыграл вничью с «Црвеной Звездой»10
10:56
Касорла показал свою ногу после 8 операций на ахилловом сухожилии0
10:44
Тошич - в символической сборной Лиги Европы по версии WhoScored1
10:27
Наставник «Карабаха» Гурбанов назначен главным тренером сборной Азербайджана3
10:09
«Ливерпуль» может заменить Джана на Горецку1
09:45
Боссы «Барселоны» хотят видеть в клубе защитника «Байера» Та1
09:25
Лукаку: «Многие оценивают меня как полностью сформировавшегося игрока, а мне лишь 24 года»2
09:09
Оуэн: «Не вижу, за счет чего „Арсенал“ может отобрать очки у „Ман Сити“»4
08:44
«Халл Сити» потерял двух центральных защитников перед матчем с «Шеффилд Юнайтед»4
08:27
Берлускони: «Продажа „Милана“ причинила мне большую боль»3
08:12
«Вольфсбург» попытается выкупить у «Ливерпуля» арендованного Ориги1
07:59
Милойевич: «„Арсенал“ внушал нам страх в первом матче, но мы решили эту проблему»0
07:36
Бендтнер: «Мы должны были обыгрывать „Зенит“»14
07:16
Де Врей: «„Лацио“ показал, что способен побеждать даже без Иммобиле»0
06:55
Почеттино – основной кандидат для «Реала» в случае отставки Зидана30
06:29
Симоне Индзаги: «Игроки „Лацио“ заслуживают похвалы»0
06:05
«Марсель» начал внутреннее расследование инцидента с Эвра и болельщиком клуба0
05:42
Пароло: «„Лацио“ хотел победить и выйти в плей-офф, и у нас это получилось»4
04:54
Ермакович: «БАТЭ нельзя допускать столько ошибок с таким соперником»1
04:44
Руди Гарсия: «Фанат, которого ударил Эвра, не может являться поклонником „Марселя“»3
04:19
Уилшир: «Если не можешь победить, то хотя бы не проиграй»1

Панченко: «До чемпионата мира у меня будет время, чтобы набрать форму»

сегодня, 09:34

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко оценил свои перспективы сыграть на чемпионате мира-2018. Напомним, форвард получил травму передней крестообразной связки коленного сустава 15 сентября, а через несколько дней был прооперирован.

«Снизились ли после травмы мои шансы попасть на чемпионат мира? Тяжелый вопрос. После восстановления проведу около десяти матчей. До ЧМ будет время, чтобы набрать форму. Если покажу игру, которая нужна сборной, шанс появится. Надеюсь, успею идеально подготовиться к чемпионату мира в России. А дальше выбор за тренером.

После того, как я получил травму, Станислав Черчесов позвонил мне, поддержал. Сказал, не надо расстраиваться. Главное – не форсировать восстановление».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 09:45
НА ДИВАНЕ ДОМА ПОСМОТРИШЬ )))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100