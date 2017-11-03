Бубнов считает, что «Локомотив» и ЦСКА сыграют вничью

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на центральный матч 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА:

«В последнее время „Локо“ выглядел предпочтительнее, но еврокубковая неделя сместила акценты. ЦСКА имеет два лишних дня на подготовку, кроме того, находится на эмоциональном подъеме благодаря волевой победе в Базеле. „Локо“ же уступил, Гильерме и Эдер получили травмы, и пусть команда Юрия Семина стрессоустойчива, заметно, что у „железнодорожников“ осталось не так много сил. Мой прогноз – ничья».

Напомним, что встречу «железнодорожников» и «армейцев» обслужит судейская бригада под руководством Сергея Карасева.

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