Ловчев: «Смотреть противно на „Зенит“, честно говоря»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал неубедительную игру «Зенита» в последних матчах. Вчера, напомним, «сине-бело-голубые» лишь в добавленное арбитром время ушли от поражения от «Русенборга» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы:

«Не считаю, что в начале сезона было слишком много дифирамбов в адрес „Зенита“. Когда Кокорин вдруг в каждой игре начал забивать, это были не пустые дифирамбы в его адрес, это была констатация фактов. Когда-то Капелло сказал, что 2018 год будет годом чемпионата мира и годом Кокорина. Александр в этом сезоне начал оправдывать авансы, которые ему давались, и почему же было не сказать о том, что он здорово играет. Когда он плохо играет, мы ведь тоже об этом говорим. Все перепады от того, что нет целостности.

Знаете, когда-то Николай Петрович Старостин самым великим тренером считал Бориса Андреевича Аркадьева, который руководил великим ЦДСА с Федотовым и Бобровым. Так вот однажды, оценивая какую-то команду, Борис Андреевич сказал: „Команда не играет в силу своих игроков“. Я такое почти о всех наших клубах могу сказать. То ярко сыграют, то провал. Это значит, что команда не использует потенциал своих футболистов. Это тренерская вина. Тренеры не могут вытащить из футболистов всего. Вот пришел Манчини, известный европейский специалист, вроде бы, вытащил из игроков все, пошла игра. Но что сейчас творится с командой? Смотреть противно на „Зенит“, честно говоря. Все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой. Дзюбу так перехвалили, а ведь средний игрочишко - чего вы о нем так печетесь? Сегодня попадут ему в голову - забьет он гол. Халк часто попадал ему в голову, и он забивал, а сейчас никто не попадает - и нет голов».

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