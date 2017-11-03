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Ловчев: «Смотреть противно на „Зенит“, честно говоря»

сегодня, 08:56

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал неубедительную игру «Зенита» в последних матчах. Вчера, напомним, «сине-бело-голубые» лишь в добавленное арбитром время ушли от поражения от «Русенборга» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы:

«Не считаю, что в начале сезона было слишком много дифирамбов в адрес „Зенита“. Когда Кокорин вдруг в каждой игре начал забивать, это были не пустые дифирамбы в его адрес, это была констатация фактов. Когда-то Капелло сказал, что 2018 год будет годом чемпионата мира и годом Кокорина. Александр в этом сезоне начал оправдывать авансы, которые ему давались, и почему же было не сказать о том, что он здорово играет. Когда он плохо играет, мы ведь тоже об этом говорим. Все перепады от того, что нет целостности. 

Знаете, когда-то Николай Петрович Старостин самым великим тренером считал Бориса Андреевича Аркадьева, который руководил великим ЦДСА с Федотовым и Бобровым. Так вот однажды, оценивая какую-то команду, Борис Андреевич сказал: „Команда не играет в силу своих игроков“. Я такое почти о всех наших клубах могу сказать. То ярко сыграют, то провал. Это значит, что команда не использует потенциал своих футболистов. Это тренерская вина. Тренеры не могут вытащить из футболистов всего. Вот пришел Манчини, известный европейский специалист, вроде бы, вытащил из игроков все, пошла игра. Но что сейчас творится с командой? Смотреть противно на „Зенит“, честно говоря. Все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой. Дзюбу так перехвалили, а ведь средний игрочишко - чего вы о нем так печетесь? Сегодня попадут ему в голову - забьет он гол. Халк часто попадал ему в голову, и он забивал, а сейчас никто не попадает - и нет голов».

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Все комментарии
OLS
сегодня в 09:26
Тебя никто не заставляет! Молись на свой приплюснутый квадрат!
Roger Young
сегодня в 09:26
А на Локомотив не противно? Глаза протри
Sergeika
сегодня в 09:25
Статья спорная - очень любит Ловчев сразу всех охаять, но фразочки о Дзюбе войдут в историю - "средний игрочишко.... Сегодня попадут ему в голову - забьет он гол. Халк часто попадал ему в голову, и он забивал, а сейчас никто не попадает - и нет голов". Есть только один вопрос - чем лучше попасть ему в голову?
Windblayse
сегодня в 09:24
А в чем он не прав собственно ? В России всегда так
Зенит каждый год квалифицируется в еврокубки, а толку ? Понятно, что быть сильными среди слабых "очень круто", особенно учитывая какие средства вливают
Только кому сдался РФПЛ ? Наши игроки не нужны никому в Европе
Потому что они сильные только на уровне Российского чемпионата
Стоять у ворот и замыкать иногда
А когда с них требуют какого европейского стандарта, как с команды, которая каждый год то в ЛЧ, то в ЛЕ, они сразу все
Я не я и лошадь не моя
Вот и все
Давно уже надо было понять, что был в России и Эмери, и Капелло, того же Виллаш-Боаша взять
Он с Порту выигрывал титулы, а в России его не очень-то полюбили
Ну видимо в "отстойном" Порту игроки поумнее играют
MALOVAR
сегодня в 09:24
Полностью согласен,с каждым словом,стыдно за питерцев и игрочишку
moskwa 09
сегодня в 09:14
так смотри на свой спартак,за то на них смотреть не противно)
Адвокат 76
сегодня в 09:13
На зенит пргтивно смотреть не только тебе, но а этом виновата наша система футбольного хозяйства, верю что она скоро восстановится и будет очень сильна!
Дикий мужчина ответил parallels
сегодня в 09:10
Так у него жена вроде из Томска. Наташа что ли . Гыгы.
Добряк
сегодня в 09:10
Как же надоели эти 30ны-говоруны, футболы-балаболы...
Colonist
сегодня в 09:08
Да все знают, что они противные!:)))))
breezcool
сегодня в 09:08
Наитупейшая статья... Противно смотреть, не смотри, Локомотив смотри...
PiterGrad
сегодня в 09:07
старость,никому не к лицу...болтаешь,лишь бы не молчать.
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 09:03
Тебе противно, а мне нравиться.
Ведь строиться новая команда, сыграются тогда делай выводы "экспертишка"!!!
Don trambon
сегодня в 09:03
Ну с такими денежными вложениями, разумеется все ждут лучший результат. Но если учесть, что тренер новый, почти вся команда новая и вместе они играют не так долго, то можно сделать скидку на несыгранность. Так что выводы можно делать чуть погодя.
за
сегодня в 09:03
Дзюбе все возвращается бумерангом.
Правнук Сталина
сегодня в 09:00
Всегда ))))))))причем противно))))))))
Дед Мазая
сегодня в 09:00
Смотрите Спартак, если на Зенит противно смотреть...
parallels
сегодня в 09:00
ловчев, ты лучше на жену свою посмотри. уверен, она ещё противнее.
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