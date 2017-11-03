Панченко: «О вылете „Динамо“ речи не идёт»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко не сомневается, что «бело-голубым» удастся сохранить прописку в РФПЛ по итогам сезона. На данный момент клуб из Москвы расположился в зоне переходных матчей.

«Позитивные моменты есть. Необходимо поскорее выйти из зоны стыковых матчей. О вылете речи не идет. Ситуация исправима, так как впереди много встреч с прямыми конкурентами. Если займем место выше восьмого, думаю, никто не расстроится. Мы много очков потеряли в играх с противниками из нижней части таблицы. А серию из семи матчей подряд без голов я вообще не могу объяснить. Отсутствие Панченко? Не люблю так говорить, у нас все-таки командный вид спорта.

Может, где-то не хватает класса, иногда фарта. В ФНЛ соперники порой прощали нам ошибки в обороне. Некоторые матчи мы вытаскивали за счет класса. А в РФПЛ любая осечка карается голом, на классе не победишь».

Также Панченко оценил свои перспективы сыграть на чемпионате мира-2018.

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