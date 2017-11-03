Моуриньо: «Моё дело о неуплате налогов закрыто»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо сегодня побывал на заседании суда в Мадриде, где рассматривалось дело об уклонении португальца от уплаты налогов в Испании.

«Особенный», работая главным тренером «Реала», не заплатил в казну Испании порядка 3.3 млн евро.

Заседание получилось непродолжительным, и через некоторое время Моуриньо уже отвечал на вопросы журналистов. Специалист отметил, что дело закрыто, а он заплатил необходимую сумму.

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