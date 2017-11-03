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Сотрудники и болельщики «Русенборга» обвинили фанатов «Зенита» в расизме и вандализме

сегодня, 05:18
РусенборгРусенборг1 : 1ЗенитЗенитМатч завершен

После матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы «Русенборг» - «Зенит» (1:1) делегат УЕФА был проинформирован о поведении болельщиков российской команды на стадионе «Леркендаль» в Тронхейме. Об этом сообщил руководитель экономического отдела норвежского клуба Руар Мунквольд:

«Они [болельщики „Зенита“] не на шутку разошлись, сейчас мы хотим провести осмотр каждого места для УЕФА, и я знаю, что делегат УЕФА уже проинформирован о данном факте. Мы не привыкли к такому поведению болельщиков на стадионе. Ранее у нас ломали несколько стульев во время матчей чемпионата Норвегии, но подобного мы не видели никогда».

Менеджер по безопасности «Русенборга» Арне Энгро сообщил, что на гостевом секторе было сломано около 80 кресел:

«Фанаты стояли на креслах, прыгали, бросали сидения. Было уничтожено, вероятно, 70-80 кресел».

Кроме того источник сообщает о болельщиках «Русенборга», которые обвинили фанатов «Зенита» в скандировании расистких кричалок в адрес нигерийского форварда норвежской команды Самуэля Адегбенро.

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Все комментарии
Foxes
сегодня в 06:24
Лишить Зенит от участия в Евро кубках на 5 лет.
Académica de Coimbra
сегодня в 06:22
    Мяучелo ответил parallels
    сегодня в 06:19
    parallels:
    у нас правильные фанаты. не бросают клубную атрибутику на поле, не прыгают с крыш, освистывают негров. какие могут быть вопросы? кресла? копейки.
    тебе что не спится в 6 утра XDD
    Бутсы ответил parallels
    сегодня в 06:18
    parallels:
    у нас правильные фанаты. не бросают клубную атрибутику на поле, не прыгают с крыш, освистывают негров. какие могут быть вопросы? кресла? копейки.
    Драпают от мяса при первой возможности, забыл добавить.
    parallels
    сегодня в 06:14
    у нас правильные фанаты. не бросают клубную атрибутику на поле, не прыгают с крыш, освистывают негров. какие могут быть вопросы? кресла? копейки.
    cska vperiod
    сегодня в 06:08
    Снова расизм.
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 06:02
    Я всёё помню)). Каждый пост маргинала)
    Miaf
    сегодня в 06:00
    Все так. Очень стыдно за болельщиков Зенита. Надеюсь наказание фанатов, которые ведут себя по словам Менеджера по безопасности как обезьяны «Фанаты стояли на креслах, прыгали, бросали сидения. Было уничтожено, вероятно, 70-80 кресел» будет оперативным и не только со стороны УЕФА.
    _________________________________________________________________________
    Очень жаль,что все эти проблемы происходят из за одного единственного клуба с берегов Невы.
    _________________________________________________________________________
    В качестве наказания предлагаю переименовать Зенит в Ахмат2 или Ахмат Санкт-Петербург.
    Шишанутый
    сегодня в 05:59
    Надо им запретить вход на матч как сделали с болелами Спартака. Посмотрим на сколько УЕФА последовательная. Или защитит свой любимый газовый проект? Перед законом не все ровны.
    Мяучелo ответил Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 05:56
    Сергеевич вернулся 1:
    Культурная столица во всей крассе.
    а ещё не далее чем вчерась некто перекатиполе надрывался на ветке про севилью какие все спартачи, шутеечки там какие то шутил, сарказм пытался изобразить XD
    NGY
    сегодня в 05:56
      Мяучелo
      сегодня в 05:55
        бoсх
        сегодня в 05:53
        вот что бывает когда зверюшек выпускают из клетки)
        viva-viva ответил spz
        сегодня в 05:51
        spz:
        красавчики
        добро пожаловать на ЧМ в Россию? :-/
        Zenit0077
        сегодня в 05:44
        Да пусть Зенит вычисляет этих расистов и не допускает на игры клуба! Один вред от этих неадекватов
        сергей яковлев
        сегодня в 05:39
        Позорят себя и страну. Стыдно за таких болельщиков
        Goger90
        сегодня в 05:36
          spz
          сегодня в 05:27
          красавчики
          Сергеевич вернулся 1
          сегодня в 05:26
          Культурная столица во всей крассе.
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