Сотрудники и болельщики «Русенборга» обвинили фанатов «Зенита» в расизме и вандализме

После матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы «Русенборг» - «Зенит» (1:1) делегат УЕФА был проинформирован о поведении болельщиков российской команды на стадионе «Леркендаль» в Тронхейме. Об этом сообщил руководитель экономического отдела норвежского клуба Руар Мунквольд:

«Они [болельщики „Зенита“] не на шутку разошлись, сейчас мы хотим провести осмотр каждого места для УЕФА, и я знаю, что делегат УЕФА уже проинформирован о данном факте. Мы не привыкли к такому поведению болельщиков на стадионе. Ранее у нас ломали несколько стульев во время матчей чемпионата Норвегии, но подобного мы не видели никогда».

Менеджер по безопасности «Русенборга» Арне Энгро сообщил, что на гостевом секторе было сломано около 80 кресел:

«Фанаты стояли на креслах, прыгали, бросали сидения. Было уничтожено, вероятно, 70-80 кресел».

Кроме того источник сообщает о болельщиках «Русенборга», которые обвинили фанатов «Зенита» в скандировании расистких кричалок в адрес нигерийского форварда норвежской команды Самуэля Адегбенро.

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