«Марсель» начал внутреннее расследование инцидента с Эвра и болельщиком клуба

«Марсель» начал внутреннее расследование инцидента, который произошёл во время разминки команды перед началом гостевого матча Лиги Европы с «Виторией» (1:1). Напомним, защитник французской команды Патрис Эвра был удалён арбитром до начала встречи за удар ногой по голове болельщика «Марселя», якобы оскорбившего 36-летнего футболиста.

«ФК „Марсель“ зафиксировал инцидент во время разминки футболистов перед матчем с „Виторией“ и проведёт внутреннее расследование, для того чтобы выяснить подробности произошедшего и определить виновных в этом конфликте.

Отметим, что профессиональный футболист в любом случае должен сохранять спокойствие во время любых провокаций и оскорблений.

Точно так же клуб может только осуждать любое неподобающее поведение „псевдоболельщиков“, которые оскорбляют собственных игроков, вместо того, чтобы поддерживать свою команду», — говорится в сообщении на официальном сайте «Марселя».

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