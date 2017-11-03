Стало известно, кто рассудит матчи сборной России с аргентинцами и испанцами

Назначены арбитры, которые обслужат ближайшие товарищеские матчи с участием сборной России - против аргентинцев (11 ноября) и испанцев (14 ноября).

На первом поединке будет работать бригада судей из Словении под предводительством Дамира Скомины. Помогать ему будут Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный арбитр – россиянин Алексей Еськов.

Встречу России с Испанией доверено обслуживать итальянской бригаде судей. Главный арбитр – Джанлука Рокки. Помощники главного арбитра – Эленито Ди Либераторе, Мауро Тонолини. Резервный арбитр – россиянин Сергей Лапочкин.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте