«Севилью» и «Спартак» рассудят португальцы

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком» обслужит португальская бригада арбитров. Главный судья встречи - Артур Диаш Соареш. Помогать ему будут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Дополнительные ассистенты - Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру.

Матч «Севилья» - «Спартак» состоится 1 ноября и начнется в 22:45 мск.

Отметим, что встречу «Базель» - ЦСКА обслужат сербы.

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