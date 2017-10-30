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«Севилью» и «Спартак» рассудят португальцы

сегодня, 13:41
СевильяСевилья-:-СпартакСпартак01.11.2017 в 22:45 Не начался

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком» обслужит португальская бригада арбитров. Главный судья встречи - Артур Диаш Соареш. Помогать ему будут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Дополнительные ассистенты - Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру.

Матч «Севилья» - «Спартак» состоится 1 ноября и начнется в 22:45 мск.

Отметим, что встречу «Базель» - ЦСКА обслужат сербы.

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Все комментарии
eaguar
сегодня в 14:34
удачи Спартаку
Василий 50
сегодня в 14:25
Не к добру это.
Алсидес Гиджиев
сегодня в 14:24
Не самый лучший вариант
skiros ответил Мигалков
сегодня в 14:21
Мигалков:
Португальцы соседи испанцев. Наверное не самый лучший вариант для Спартака.
Португальцы не особо любят испанцев. 100 лет оккупации не проходят бесследно. Так что граница не имеет никакого отношения.В Фифа не глупые сидят.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил Супервайзер
сегодня в 14:20
Супервайзер:
Как Зенит Локо?
КАК СПАРТАК ЗЕНИТ В 4-ОМ ТУРЕ
Владимир_Спартак
сегодня в 14:14
Все болеем за Спартак!!!
Don trambon
сегодня в 14:03
Ну что же, удачи мясным, принесут очки в копилку и тем самым еще больший отрыв. Гынер будет только рад, что и с 3го места можно в ЛЧ будет попасть.
Red-green-Hooligans ответил Don trambon
сегодня в 13:57
Don trambon:
чё как там торпедо? ))0
    Супервайзер ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 13:55
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
    ДУМАЮ СПАРТАК ОПЯТЬ РАЗГРОМИТ ЭТУ ДНИЩЕНСКУЮ СЕВИЛЬЮ НЕ ТАК КРУПНО КАК В МОСКВЕ, НО 3-0 ИЛИ 4-1 ТОЧНО !
    Как Зенит Локо?
    Don trambon ответил Мигалков
    сегодня в 13:54
    Мигалков:
    Да, молодцы! Знаю что поехало много болельщиков Спартака. Больше, чем приходит болельщиков ЦСКА на домашние матчи своей команды.
    чё как там торпедо? ))0
    Супервайзер ответил Мигалков
    сегодня в 13:54
    Мигалков:
    Португальцы соседи испанцев. Наверное не самый лучший вариант для Спартака.
    Как и у всех соседей, противоречий между испанцами и португальцами больше, чем у тех кто находится на некотором расстоянии друг от друга. Но это в принципе ни о ч ем не говорит.
    Если Спартак покажет свою игру, никакие судьи ФИФА ( это все-таки и в основном при наличии многих исключений) ему не помешают победить.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 13:49
    ДУМАЮ СПАРТАК ОПЯТЬ РАЗГРОМИТ ЭТУ ДНИЩЕНСКУЮ СЕВИЛЬЮ
    НЕ ТАК КРУПНО КАК В МОСКВЕ, НО 3-0 ИЛИ 4-1 ТОЧНО !
    Мигалков ответил LOpp
    сегодня в 13:47
    LOpp:
    удачи Спартаку в Севильи! нашим болельщикам в Севилье не продают билеты на матч (не продают всем россиянам) но наши все равно поехали))
    Да, молодцы! Знаю что поехало много болельщиков Спартака. Больше, чем приходит болельщиков ЦСКА на домашние матчи своей команды.
    Мигалков
    сегодня в 13:45
    Португальцы соседи испанцев. Наверное не самый лучший вариант для Спартака.
    LOpp
    сегодня в 13:44
    удачи Спартаку в Севильи!
    нашим болельщикам в Севилье не продают билеты на матч (не продают всем россиянам) но наши все равно поехали))
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