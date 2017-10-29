Состав арбитров ЧМ-2018 определится до конца года

Уже в 2017 году организаторы чемпионата мира в России объявят полный состав арбитров, которые рассудят команды во время мундиаля. Об этом сообщил глава судейского департамента Международной федерации футбола Массимо Бузакка:

«Точной даты, когда мы назовем список арбитров, пока нет, но это должно случиться довольно скоро. Думаю, мы определимся до конца текущего года. Нам предстоит много работы, полгода мы посвятим подготовке к турниру».

Напомним, что призовой фонд ЧМ-2018 составит 400 млн долларов.

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