Дерби Италии «Милан» - «Ювентус» рассудит Паоло Валери

В эту субботу состоится дерби Италии, в котором сойдутся «Милан» и «Ювентус». И как стало известно, Паоло Валери рассудит этот матч. Напомним, что капитан «Милана» Леонардо Бонуччи был дисквалифицирован за грубый фол и пропустит матч со своей бывшей командой.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте