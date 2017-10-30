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«Зенит» и «Локо» узнали арбитров на свои матчи Лиги Европы

сегодня, 14:06

Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Русенборг» - «Зенит» рассудят голландцы во главе с Сердаром Гозюбийком. Помогать ему будут Дэви Госсенс и Бас ван Донген. Дополнительные ассистенты рефери - Деннис Хиглер и Аллард Линдхаут. Четвертый арбитр - Ян Врис.

Игру «Локомотива» и «Шерифа» обслужат бельгийцы. Главный арбитр - Себастьен Дельферье. Ему будут помогать Ив де Нев и Йо де Вейрдт. Дополнительные ассистенты - Лоуренс Виссер и Александр Буко. Четвертый арбитр - Кевин Монтени.

В прошлом туре ЛЕ «Локо» на выезде сыграл вничью с «Шерифом» (1:1), а «Зенит» дома победил «Русенборг» (3:1).

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Все комментарии
Женя Максимов ответил Red-green-Hooligans
сегодня в 14:30
Red-green-Hooligans:
Оба клуба должны обыгрывать таких соперников, особенно Локо все-таки игра домашняя и положение в группе надо упрочить перед матчем с Копенгагеном!
Шериф чемпион Молдовы, это тебе не с Зенитом играть
RUSTY8
сегодня в 14:25
если Гозюбийик голландец, то и Дзюба - футболист
Аргeнтинeц
сегодня в 14:23
Для Зенита арбитров выпилили из фанеры
Red-green-Hooligans
сегодня в 14:19
Оба клуба должны обыгрывать таких соперников, особенно Локо все-таки игра домашняя и положение в группе надо упрочить перед матчем с Копенгагеном!
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