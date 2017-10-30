«Зенит» и «Локо» узнали арбитров на свои матчи Лиги Европы

Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Русенборг» - «Зенит» рассудят голландцы во главе с Сердаром Гозюбийком. Помогать ему будут Дэви Госсенс и Бас ван Донген. Дополнительные ассистенты рефери - Деннис Хиглер и Аллард Линдхаут. Четвертый арбитр - Ян Врис.

Игру «Локомотива» и «Шерифа» обслужат бельгийцы. Главный арбитр - Себастьен Дельферье. Ему будут помогать Ив де Нев и Йо де Вейрдт. Дополнительные ассистенты - Лоуренс Виссер и Александр Буко. Четвертый арбитр - Кевин Монтени.

В прошлом туре ЛЕ «Локо» на выезде сыграл вничью с «Шерифом» (1:1), а «Зенит» дома победил «Русенборг» (3:1).

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