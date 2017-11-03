Испанцы огласили заявку на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Испании объявил окончательную заявку команды на товарищеские матчи с национальными командами России и Коста-Рики.

Состав сборной Испании выглядит следующим образом:

Вратари: Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Рейна («Наполи»), Кепа («Атлетик»);

защитники: Рамос («Реал»), Пике («Барселона»), Бартра («Боруссия» Дортмунд), Одриосола («Реал Сосьедад»), Альба («Барселона»), Морено («Ливерпуль»);

полузащитники: Иско («Реал»), Луис Альберто («Лацио»), Сауль («Атлетико»), Асенсио («Реал»), Бускетс («Барселона»), Алькантара («Бавария»), Иньеста («Барселона»), Ильярраменди («Реал Сосьедад»);

нападающие: Сусо («Милан»), Кальехон («Наполи»), Витоло («Лас-Пальмас»), Аспас («Сельта»), Мората («Челси»), Д. Сильва («Манчестер Сити»), Родриго («Валенсия»).

Ранее сообщалось, что товарищеский матч со сборной Испании обошелся россиянам в 1.5 млн евро.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте