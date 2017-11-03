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Испанцы огласили заявку на матч с Россией

сегодня, 15:05

Тренерский штаб сборной Испании объявил окончательную заявку команды на товарищеские матчи с национальными командами России и Коста-Рики.

Состав сборной Испании выглядит следующим образом: 

Вратари: Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Рейна («Наполи»), Кепа («Атлетик»);

защитники: Рамос («Реал»), Пике («Барселона»), Бартра («Боруссия» Дортмунд), Одриосола («Реал Сосьедад»), Альба («Барселона»), Морено («Ливерпуль»);

полузащитники: Иско («Реал»), Луис Альберто («Лацио»), Сауль («Атлетико»), Асенсио («Реал»), Бускетс («Барселона»), Алькантара («Бавария»), Иньеста («Барселона»), Ильярраменди («Реал Сосьедад»); 

нападающие: Сусо («Милан»), Кальехон («Наполи»), Витоло («Лас-Пальмас»), Аспас («Сельта»), Мората («Челси»), Д. Сильва («Манчестер Сити»), Родриго («Валенсия»).

Ранее сообщалось, что товарищеский матч со сборной Испании обошелся россиянам в 1.5 млн евро.

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Все комментарии
Адвокат 76
сегодня в 15:35
Тем интереснее матч будет тогда, и мы окончательно поймём тогда что стоит наша Сборнаяя сборная наших деревяшек.
spartach n1
сегодня в 15:28
Абалдеть !

Tommy Lee
сегодня в 15:22
По мнению Черчесова Ерохин должен зарешать.
Tommy Lee ответил hfcrfn
сегодня в 15:21
hfcrfn:
Нормально так в принципе! Где играть будут?
В Питере
hfcrfn
сегодня в 15:19
Нормально так в принципе!
Где играть будут?
Sylpheed
сегодня в 15:16
мда...
Kwinto555
сегодня в 15:12
Вот так состав на игру, а у нас кто и что ? ))))
КОЛХОЗ
сегодня в 15:11
Рашка готова раздвинуть ножки?
амурец
сегодня в 15:06
солидно
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