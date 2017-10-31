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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Базель (до 19)Базель (до 19) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (до 19) (Москва)ЦСКА (до 19)
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Карасёв рассудит «Локомотив» и ЦСКА, а также другие назначения на матчи 16-го тура РФПЛ

сегодня, 16:57

Назначены судьи и инспекторы на матчи 16-го тура чемпионата России.

3 ноября (пятница)

«Урал» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Арам Петросян (Московская область), Александр Богданов (Московская область); резервный судья –Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

4 ноября (суббота)

«Тосно» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Московская область); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Богач (Московская область), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

5 ноября (воскресенье)

«СКА Хабаровск» – «Арсенал»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Амкар» – «Анжи»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи  – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи  – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья –Игорь Федотов (Москва); инспектор –Сергей Мартынов (Москва).

«Рубин» – «Зенит»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи  – Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Ранель Зияков (Набережные Челны); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Спартак» – «Уфа»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи  – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

Назначения на предыдущий тур можно посмотреть здесь.

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Все комментарии
DVOK68 ответил LOpp
сегодня в 17:55
LOpp:
Гинер достал из колоды последний свой козырь.
Колода-то краплёная
ОлегаТэ ответил MALOVAR
сегодня в 17:54
MALOVAR:
Карасев уже тур подбирает в Доменикану
Тогда, может, Безбородов там ему своё бунгало сдаст на недельку? ;)
А если серьёзно - уж не вам сейчас за судейство трепаться, почти в каждом туре скандальчики в матчах со СпаМом. Правда, в этом сезоне даже эта поддержка слабо помогаеть... =D =D =D
Evgen44 ответил Bearded man
сегодня в 17:54
Bearded man:
А чего не Мешков, он так хорошо отсудил прошлую игру, что вполне заслужил и тут судить главный матч.))))Благо, команда знакомая играет)
Действительно.Мешков классно отсудил.Не обращал внимание на традиционные питерские слезы и провокации.
RussianHorse
сегодня в 17:53
Две последние встречи с Локо при судействе Карася - ЦСКА проиграл. Шах и мат 🐷
LOpp
сегодня в 17:48
Гинер достал из колоды последний свой козырь.
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:47
Тяжело будет играть ЦСКА после Базеля.Но удачи ЦСКА.
drug01
сегодня в 17:43
Пожелаем меньше ошибок
Филипповых
сегодня в 17:39
Циэска страханулся - чемодан занесли. Как это по чемпионски )
Bearded man
сегодня в 17:32
А чего не Мешков, он так хорошо отсудил прошлую игру, что вполне заслужил и тут судить главный матч.))))Благо, команда знакомая играет)
MALOVAR
сегодня в 17:15
Карасев уже тур подбирает в Доменикану
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:08
Карасёв и цска-это синонимы). Они чё придумать ничего лучше не смогли?). У болел в глазах затеплился луч надежды?)
ATG
сегодня в 17:06
походу товарняк укатает в газон цска
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