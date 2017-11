Форвард ФКСБ Будеску признан игроком недели в Лиге Европы

По итогам голосования болельщиков нападающий ФКСБ Константин Будеску был признан лучшим игроком минувшего тура Лиги Европы. В матче с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы игрок отметился результативной передачей и был активен на протяжении всей игры. Футболист набрал 57 % от всех голосов.

Второе место занял Селим Ай, защитник «Коньяспора» (19 % голосов). Тройку лучших игроков недели замыкает полузащитник «Аустрии» Доминик Прокоп (10 %). Среди футболистов российских клубов номинантов не было.

Well played, Constantin Budescu 👏👏👏



With 57% of fans' votes!#UEL pic.twitter.com/4VQkOHmcyb