«Атлетик» одолел «Остерсандс» дома

В матче 4-го тура Лиги Европы «Атлетик» обыграл «Остерсандс».
Бильбао, стадион «Сан Мамес»
«Атлетик» (Испания) – «Остерсандс» (Швеция) – 1:0 (0:0)
Гол: Адурис 70.
«Атлетик»: Яго, Баленсиага, Ляпорт, Лекуэ, Нуньес, Рауль Гарсия (Акече 88), Итурраспе, Сан-Хосе (Сусаэта 62), Адурис, Иньяки Уильямс (Микель Рико 73), Кордоба.
Главный тренер: Хосе Анхель Сиганда.
«Остерсанд»: Кейта, Петтерссон, Папаяннопулос, Мукииби, Виндгрен (Соми 79), Сема, Нури (Айеш 79), Баширу, Эдвардс, Годдос, Геро (Хопкатт 73).
Главный тренер: Грэм Поттер.
Предупреждения: Лекуэ 16, Баленсиага 64, Нуньес 67, Мукииби 81, Сусаэта 84.
Удаление: Нуньес 89.
Судья: Гиль (Польша).
В другом матче «Зенит» сыграл вничьюс «Русенборгом».
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