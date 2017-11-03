ФКСБ и «Хапоэль» Беэр-Шева обменялись голами

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы между ФКСБ и «Хапоэлем» из Беэр-Шевы была зафиксирована ничья.
Бухарест, стадион «Национальный»
ФКСБ – «Хапоэль» Беэр-Шева – 1:1 (1:1)
Голы: Коман 31 - Саар 37.
ФКСБ: Ницэ, Баласа, Ларие, Жуниор, Ман (Тейшейра 46), Филип, Пинтилий, Энаке, Будеску, Коман (Танасе 65), Алибек (Гноэре 70).
Главный тренер: Виорел Танасе.
«Хапоэль» Беэр-Шева: Гореш, Витор (Охана 70), Эльхамед, Корхут, Таха, Эйнбиндер, Ради, Куэнка (Меликсон 76), Эло, Нвакаэме, Саар (Барда 82).
Главный тренер: Барак Бахар.
Предупреждения: Эло 6, Витор 15, Нвакаэме 25, Ради 36, Ман 45, Таха 73, Пинтилий 83, Баласа 90.
Судья: Халис Озкахья.
В матче команд в 3-м туре турнира победу одержали румыны.
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