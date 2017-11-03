«Зальцбург» и «Коньяспор» сыграли вничью

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Зальцбург» и «Коньяспор» поделили очки.
Зальцбург, стадион «Ред Булл Арена»
«Ред Булл Зальцбург» – «Коньяспор» – 0:0
«Ред Булл Зальцбург»: Станкович, Миранда, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Хайдара (Ябо 74), Самассеку, Вольф (Минамино 69), Бериша, Гульбрандсен (Шлагер 87), Даббур.
Главный тренер: Марко Розе.
«Коньяспор»: Киринтили, Ай, Озторун, Скубич, Мок, Араз (Фофана 62), Бурабия, Милошевич (Финдикли 89), Йонссон (Чамдали 46), Сахинер, Эвуна.
Главный тренер: Мустафа Резит Акчай.
Предупреждения: Йонссон 29, Чамдали 77.
Судья: Паоло Сильвио Маццолени.
В матче команд в 3-м туре турнира «Коньяспор» проиграл «Зальцбургу».
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