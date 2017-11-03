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«Зальцбург» и «Коньяспор» сыграли вничью

сегодня, 01:02
Ред Булл ЗальцбургРед Булл Зальцбург0 : 0КоньяспорКоньяспорМатч завершен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Зальцбург» и «Коньяспор» поделили очки.

Зальцбург, стадион «Ред Булл Арена» 

«Ред Булл Зальцбург» – «Коньяспор» – 0:0 

«Ред Булл Зальцбург»: Станкович, Миранда, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Хайдара (Ябо 74), Самассеку, Вольф (Минамино 69), Бериша, Гульбрандсен (Шлагер 87), Даббур.
Главный тренер: Марко Розе.

«Коньяспор»: Киринтили, Ай, Озторун, Скубич, Мок, Араз (Фофана 62), Бурабия, Милошевич (Финдикли 89), Йонссон (Чамдали 46), Сахинер, Эвуна.
Главный тренер: Мустафа Резит Акчай.

Предупреждения: Йонссон 29, Чамдали 77.

Судья: Паоло Сильвио Маццолени.

В матче команд в 3-м туре турнира «Коньяспор» проиграл «Зальцбургу».

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