Средняя результативность «Реала» упала на 1 гол в сравнении с началом прошлого сезона

Испанские журналисты выяснили одну из причин неудачных выступлений «Реала» в текущем сезоне. Это снизившаяся результативность команды.

В нынешней кампании мадридский клуб забил 36 мячей в 18 встречах (в среднем 2 гола за матч). Это ровно на 20 мячей меньше, чем за аналогичную дистанцию год назад - 56 мячей в 18 играх (в среднем 3.1 гола за матч).

Таким образом, «сливочные» недобирают более гола за матч в сравнении с минувшим сезоном.

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