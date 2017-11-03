Чешская «Виктория» разбила «Лугано»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Виктория» разгромила «Лугано».
Пльзень, стадион «Доосан Арена»
«Виктория» Пльзень – «Лугано» – 4:1 (3:1)
Голы: Крменчик 4, Крменчик 19, Горжава 45, Чермак 56 - Мариани 15
«Виктория» Пльзень: Хрушка, Гейда, Лимберски, Ржезник, Хажек, Горжава (Живулич 86), Грошовски, Болек, Петржела, Копик (Пиларж 74), Крменчик (Резничек 65).
Главный тренер: Павел Врба.
«Лугано»: Да Коста, Големич, Сульмони, Дапрела, Саббатини, Михайлович, Мариани, Ледесма (Милосавлевич 83), Боттани, Карлиньос (Вечей 62), Герндт (Бну Мазрук 76).
Главный тренер: Пьерлуиджи Тами.
Предупреждения: Карлиньос 60, Петржела 75, Лимберски 78, Дапрела 79, Сульмони 85.
Судья: Жонатан Лардо.
В матче команд в 3-м туре турнира «Лугано» одолел «Викторию».
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