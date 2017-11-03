А. Силва: «Уверен, что смогу забить первый гол в Серии А и без большого количества шансов»

Нападающий Андре Силва перешел в «Милан» перед началом сезона, но пока так и не смог отличиться голом в Серии А. Тем не менее, 22-летний португалец не переживает по этому поводу:

«Мне важно открыть счет голам в чемпионате, искать больше возможностей. Впрочем, я уверен, что смогу забить и без большого количества моментов.

Лучше ли мне одному или с другим нападающим в паре? Одинаково. Самое главное — играть.

Когда я услышал о предложении „Милана“ от своего агента, был очень счастлив. Совсем этого не ожидал. Я принял предложение не раздумывая. Сейчас я ничем не огорчен и не разочарован. Просто стараюсь выполнять свою работу».

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