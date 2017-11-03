Джампаоло: «Генуэзское дерби — это матч матчей»

Рулевой «Сампдории» Марко Джампаоло в преддверии «Фонарного дерби» с «Дженоа» отметил, что болельщики клуба заслужили подарок:

«Это уникальный матч, который заставляет почувствовать себя живым. Другой такой встречи не существует. Мы знаем, что это эмоциональная игра и для клуба, и для фанатов, поэтому мы не предадим ни наших поклонников, ни наш стиль игры. Природа встречи на нас не повлияет, но мы понимаем, что очки терять нельзя.

Мы должны начать мощно. Мы говорим о матче матчей. Нет большего подарка для болельщиков, чем победа в таком поединке»

Встреча состоится 4 ноября на стадионе «Луиджи Феррари». Отметим, что главному тренеру «Дженоа» Ивану Юричу в случае поражения может грозить отставка.

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