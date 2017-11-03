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Де Брюйне: «Я стараюсь играть как ЛеБрон Джеймс»

сегодня, 13:41

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отметил, что пристально следит за американским баскетболом и старается играть в стиле форварда «Кливленд Кавальерс» ЛеБрона Джеймса

«Я большой поклонник НБА, где многие играют в контактный баскетбол и используют свое преимущество в физике. Я большой поклонник ЛеБрона Джеймса. Он может сделать на площадке все, что захочет, но при этом он всегда старается действовать с пользой для команды. Я стараюсь играть так же».

Ранее Де Брюйне изъявил желание продлить контракт с клубом. 

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Все комментарии
Derby County
сегодня в 13:54
Viduka
сегодня в 13:54
Ему скорее подошел бы стиль Мэджика, нежели ЛеБрона.
ДАША Д
сегодня в 13:50
Сравнил себя с суперзвездой. Ничего общего.
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