Де Брюйне: «Я стараюсь играть как ЛеБрон Джеймс»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отметил, что пристально следит за американским баскетболом и старается играть в стиле форварда «Кливленд Кавальерс» ЛеБрона Джеймса:

«Я большой поклонник НБА, где многие играют в контактный баскетбол и используют свое преимущество в физике. Я большой поклонник ЛеБрона Джеймса. Он может сделать на площадке все, что захочет, но при этом он всегда старается действовать с пользой для команды. Я стараюсь играть так же».

Ранее Де Брюйне изъявил желание продлить контракт с клубом.

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