Агент: «Кавани всегда держал в голове идею о возвращении в „Наполи“»

Фернандо Гульельмоне, агент нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, рассказал о том, что его подопечный однажды хочет вернуться в «Наполи»:

«Он очень рад, что ему удалось вписать свое имя в историю ПСЖ, и теперь они находятся на вершине чемпионата. Эдинсон прекрасно выступает, например, в матче с „Баварией“. Кавани помог сборной квалифицироваться на чемпионат мира. У него менталитет победителя. Вот почему он остается одним из лучших игроков в мире.

Возвращение в „Наполи“? Кавани сосредоточен на игре в ПСЖ, но всегда держал в голове идею о возвращении в „Наполи“. Вернуться однажды будет естественно. Таков футбол. Сегодня я скажу „нет“, но, может, через год отвечу „да“. Может, президент „Наполи“ снова захочет его увидеть, но сейчас он счастлив в Париже».

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