Венгер: «„Арсенал“ отправится на „Этихад“ за победой»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не стал перехваливать «Манчестер Сити» - будущего соперника «канониров» по матчу 11-го тура АПЛ:

«Мне трудно комментировать игру „Сити“, я не смотрю все их матчи, но в Англии было много классных команд, и „горожане“ точно являются одной из таких.

В предстоящем матче на кону будут три очка. Мы отправимся на „Этихад“ за победой».

Ранее бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн выразил уверенность, что «Сити» обыграет «Арсенал».

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