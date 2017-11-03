Конте: «Трудности? Именно в такие моменты проявляется настоящий характер команд»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте призывает игроков команды, столкнувшейся с рядом проблем, не падать духом, а собраться и показать свой класс:

«Я рад работать со своими игроками, они всегда работают в полную силу. Но в этом сезоне мы столкнулись со сложностями, у нас много проблем. И решить их не слишком просто. Но именно в такие моменты проявляется настоящий характер команд - кто вы, победители или неудачники.

Когда все хорошо, то просто играть и демонстрировать уверенность. А когда не все получается, нужно проявлять характер, быть сильными и правильно воспринимать трудности.

Я к этому привык, это я умею. Мне доводилось часто переживать подобное и как игроку, и как тренеру».

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