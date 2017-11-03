Тарханов: «„Урал“ пытается удержаться в группе лидеров»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал ничью с «Динамо» (2:2).

«Ожесточенная игра была. „Динамо“ – марка высокая, они пытаются уйти из опасной зоны. Мы пытаемся удержаться в группе лидеров. Это сказалось на нашей игре, особенно во втором тайме, где не все получалось. После второго пропущенного мяча преимущество было у нас, мы смогли сравнять счет. Плюс еще момент был у Бикфалви. Но результат справедлив», - сказал Тарханов.

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