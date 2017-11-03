«Динамо» на последних минутах упустило победу над «Уралом»

В поединке 16-го тура РФПЛ московское «Динамо» не удержало победу над «Уралом».

Екатеринбург, стадион «СКБ-Банк Арена»

«Урал» – «Динамо» – 2:2 (1:0)

Голы: Балажиц 17, Балажиц 90+1 — Шунич 50, А. Терехов 74.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Чернов, Балажиц, Меркулов, Бумал (Фидлер 51), Бавин, Евсеев, Димитров, Бикфалви, Ильин (Чантурия 66).

Главный тренер: Александр Тарханов.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Морозов, Сапета, Соснин, Темников (А. Терехов 30), Ташаев (Цаллагов 90+2), Зотов (Обольский 46), Луценко.

Главный тренер: Дмитрий Хохлов.

Предупреждения: Бавин 40, Хольмен 41, Кулаков 64, Фидлер 68.

Судья: Сергей Иванов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Напомним, что в минувшем туре «Урал» сыграл вничью с «Амкаром», а «Динамо» уступило «Тосно».

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