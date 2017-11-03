«Динамо» на последних минутах упустило победу над «Уралом»

В поединке 16-го тура РФПЛ московское «Динамо» не удержало победу над «Уралом».
Екатеринбург, стадион «СКБ-Банк Арена»
«Урал» – «Динамо» – 2:2 (1:0)
Голы: Балажиц 17, Балажиц 90+1 — Шунич 50, А. Терехов 74.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Чернов, Балажиц, Меркулов, Бумал (Фидлер 51), Бавин, Евсеев, Димитров, Бикфалви, Ильин (Чантурия 66).
Главный тренер: Александр Тарханов.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Морозов, Сапета, Соснин, Темников (А. Терехов 30), Ташаев (Цаллагов 90+2), Зотов (Обольский 46), Луценко.
Главный тренер: Дмитрий Хохлов.
Предупреждения: Бавин 40, Хольмен 41, Кулаков 64, Фидлер 68.
Судья: Сергей Иванов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Напомним, что в минувшем туре «Урал» сыграл вничью с «Амкаром», а «Динамо» уступило «Тосно».
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Играют все же ребята за Хохлова, это внушает некоторый оптимизм..
Хотя Дима, конечно, авантюрист тот еще оказался.
И, что забавно, авантюра удалась.
Ну..почти удалась..
Еще бы чуть-чуть, и взяли бы 3 очка. К сожалению, чуть-чуть не считается..
Справедливости ради замечу, что Урал на его поле пока что никто еще не обыграл..
Играют все же ребята за Хохлова, это внушает некоторый оптимизм..
Хотя Дима, конечно, авантюрист тот еще оказался.
И, что забавно, авантюра удалась.
Ну..почти удалась..
Еще бы чуть-чуть, и взяли бы 3 очка. К сожалению, чуть-чуть не считается..
Справедливости ради замечу, что Урал на его поле пока что никто еще не обыграл..
здравствуй знакомый ФНЛ !!!
здравствуй знакомый ФНЛ !!!
Понравился комментатор, спокойный мужской голос, не гнусавит, не сипит, очень приятно было слушать.
Удачи командам в дальнейшем.
Понравился комментатор, спокойный мужской голос, не гнусавит, не сипит, очень приятно было слушать.
Удачи командам в дальнейшем.
Все наши молодцы, бились до конца!
Все наши молодцы, бились до конца!
может нам уже пора воротчика менять,который только одну игру спасает?
очень обидно!
может нам уже пора воротчика менять,который только одну игру спасает?
очень обидно!