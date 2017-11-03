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«Динамо» на последних минутах упустило победу над «Уралом»

сегодня, 19:23
УралУрал2 : 2ДинамоДинамоМатч завершен

В поединке 16-го тура РФПЛ московское «Динамо» не удержало победу над «Уралом».

Екатеринбург, стадион «СКБ-Банк Арена»

«Урал» – «Динамо» – 2:2 (1:0)
Голы: Балажиц 17, Балажиц 90+1 — Шунич 50, А. Терехов 74.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Чернов, Балажиц, Меркулов, Бумал (Фидлер 51), Бавин, Евсеев, Димитров, Бикфалви, Ильин (Чантурия 66).
Главный тренер: Александр Тарханов.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Морозов, Сапета, Соснин, Темников (А. Терехов 30), Ташаев (Цаллагов 90+2), Зотов (Обольский 46), Луценко.
Главный тренер: Дмитрий Хохлов.

Предупреждения: Бавин 40, Хольмен 41, Кулаков 64, Фидлер 68.

Судья: Сергей Иванов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Напомним, что в минувшем туре «Урал» сыграл вничью с «Амкаром», а «Динамо» уступило «Тосно».

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Все комментарии
баск
сегодня в 20:00
Парни наши боролись, воевали.
Играют все же ребята за Хохлова, это внушает некоторый оптимизм..

Хотя Дима, конечно, авантюрист тот еще оказался.
И, что забавно, авантюра удалась.
Ну..почти удалась..
Еще бы чуть-чуть, и взяли бы 3 очка. К сожалению, чуть-чуть не считается..
Справедливости ради замечу, что Урал на его поле пока что никто еще не обыграл..
Colonist ответил вованыч 80
сегодня в 19:59
Не втихаря, а открыто! Земляки же наши! Хотя они нам свинью подлжили в первом круге!
Великолепный
сегодня в 19:47
В добавленное время упустили победу, что такое не везет и как с этим бороться?
зенит юрист
сегодня в 19:45
привет урал !! пока урал....
здравствуй знакомый ФНЛ !!!
вованыч 80
сегодня в 19:40
А ведь спартачи втихаря топили за динамо))))
сканер
сегодня в 19:38
матч с большим количеством брака в центре поля(особенно у Урала).Видимо погода внесла свои коррективы,но то что Бикфалви 3-4 раза падал-это перебор,не готовился к игре.Динамо ближе было к успеху.
Nikola45
сегодня в 19:37
ФНЛ Плачет по своему Лидеру ))
LOpp
сегодня в 19:36
боевой матч получился!
Leha-ha50
сегодня в 19:36
Равная игра. Могли динамики выиграть, но не не получилось.
Понравился комментатор, спокойный мужской голос, не гнусавит, не сипит, очень приятно было слушать.
Удачи командам в дальнейшем.
koldynnoga
сегодня в 19:30
после этого тура скатимся на последнее место.надо было выигрывать!
mat73
сегодня в 19:29
Эх блин, почти ведь выиграли!
Kolymchanin
сегодня в 19:27
Эх жаль. Но
Все наши молодцы, бились до конца!
koldynnoga
сегодня в 19:27
шунину и судиле привет!Обольскому-слава!
может нам уже пора воротчика менять,который только одну игру спасает?
очень обидно!
дантеs
сегодня в 19:25
Все предсказуемо, увы...
Evilhuman
сегодня в 19:25
Урал молодцы, жаль не выиграли,у тарасовских появилась надежда временно запрыгнуть на строчку выше
Морозовский
сегодня в 19:24
ШУНИН ОПЛОШАЛ, КОНЕЧНО.
D.vil
сегодня в 19:24
В принципе ничья на выезде - нормальный результат для Динамо)
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