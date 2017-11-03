Булыкин: «„Локомотив“ заслуживал ничью, просто „Шериф“ смог выжать максимум»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «железнодорожники» уступили «Шерифу»:

«Результат матча не отразил происходившее на поле. Команды играли хорошо и заслуживали ничью. Мы любим футбол за непредсказуемость. Молдавская команда смогла выжать максимум. „Шериф“ - очень хорошая и мотивированная команда с быстрыми футболистами, они оказались свежее, чем игроки „Локомотива“. Плюс самоотдача игроков „Шерифа“ заслуживает уважения. Но главное - у „Локомотива“ была усталость и потеря концентрации.

Травма Гильерме - один из факторов поражения. Когда команда проигрывает, нельзя назвать только одну причину. Травма повлияла на уверенность защитников „Локомотива“. У игроков не хватило концентрации, когда забивал Бадибанга, плюс футболисты оборонительной линии допустили ошибку.

Каковы теперь перспективы „Локомотива“ в ЛЕ? Не так все страшно. Все решится в игре против „Копенгагена“ 23-го ноября».

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