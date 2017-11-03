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Булыкин: «„Локомотив“ заслуживал ничью, просто „Шериф“ смог выжать максимум»

сегодня, 15:42
ЛокомотивЛокомотив1 : 2ШерифШерифМатч завершен

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «железнодорожники» уступили «Шерифу»:

«Результат матча не отразил происходившее на поле. Команды играли хорошо и заслуживали ничью. Мы любим футбол за непредсказуемость. Молдавская команда смогла выжать максимум. „Шериф“ - очень хорошая и мотивированная команда с быстрыми футболистами, они оказались свежее, чем игроки „Локомотива“. Плюс самоотдача игроков „Шерифа“ заслуживает уважения. Но главное - у „Локомотива“ была усталость и потеря концентрации.

Травма Гильерме - один из факторов поражения. Когда команда проигрывает, нельзя назвать только одну причину. Травма повлияла на уверенность защитников „Локомотива“. У игроков не хватило концентрации, когда забивал Бадибанга, плюс футболисты оборонительной линии допустили ошибку.  

Каковы теперь перспективы „Локомотива“ в ЛЕ? Не так все страшно. Все решится в игре против „Копенгагена“ 23-го ноября».

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Все комментарии
sir-5
сегодня в 17:06
"Шериф" в обеих матчах был лучше.А если вы продолжаете думать иначе,то "Локо" грозит уйти в пике,по всем фронтам.
ДАША Д
сегодня в 16:35
Локомотив играл плохо и получил то что заслужил.
Samael
сегодня в 16:04
Да ладно. 180 минутное противостояние дает объективную картину, в которой у паровозов шансов не было. Шериф объективно сильнее.
Штрафной_удар
сегодня в 15:52
Булкин совсем из умы выжил. Зачем он Геркусу? Зачем он Локо? Только вымораживает своими "плоскими" интервью, поклонников Локо.
Хотя.. Геркусу для политики "хороший-плохой" - самое то. Но в другой интерпретации..."умный-тупой"
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:46
ПРОИГРАТЬ МОЛДАВАНАМ НА СВОЁМ ПОЛЕ ЭТО ХАЙП ?

НЕТ ЭТО ЛОШФАРМ ))))
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