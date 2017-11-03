Победитель Кубка России может в будущем сыграть в Лиге чемпионов

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что в будущем победитель Кубка России сможет напрямую попадать в Лигу чемпионов.
«Мы понимаем, что необходимость реорганизации турнира назрела и уже ведется. Большое внимание этому вопросу уделяет лично Виталий Мутко. Не секрет, что нашелся титульный спонсор, так что премиальные за победу станут солидными.
У нас есть еще одна мысль, можно даже сказать мечта, попробуем донести ее до руководства УЕФА. Речь идет о том, чтобы победитель Кубка России получал прямую путевку в Лигу чемпионов. Это вопрос не только от Российского футбольного союза – нас поддерживают коллеги из многих европейских федераций», - сказал Прядкин.
Напомним, что на сегодняшний день Россия занимает шестое место в рейтинге УЕФА.
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Ведь так пилить легче, чем создавая с нуля академии и привлекая детей.
Ведь так пилить легче, чем создавая с нуля академии и привлекая детей.
Что за бред то?
Что за бред то?