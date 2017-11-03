Паршивлюк: «В „Анжи“ жили на стадионе, в закрытом пространстве, где не открывались окна»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк признается, что время, проведенное в «Анжи», вызывает у него отнюдь не лучшие воспоминания:

«Было тяжело психологически. Мы жили на стадионе, в закрытом пространстве, где не открывались окна. Банально не хватало даже свежего воздуха. В плане футбола все было в порядке. Я получал достаточно игровой практики, ребята по команде тоже были очень хорошие. Важно, что в том сезоне мы не вылетели, мне очень хотелось помочь „Анжи“ сохранить прописку в Премьер-Лиге. Пришлось трудно, когда зимой произошли перемены в клубе, все это сказалось на психологии».

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