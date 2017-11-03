Хохлов: «Тарханов — опытный и хороший специалист, а я только начинающий»

Перед встречей «Урала» и «Динамо» в 16-м туре РФПЛ наставник московского коллектива Дмитрий Хохлов поделился мнением о противостоянии с главным тренером соперника Александром Тархановым:

«Противостояние с моим экс-тренером? Александр Федорович – опытный, хороший специалист, а я только начинающий (улыбается). Главное, чтобы команда выдержала это противостояние и добилась положительного результата.

„Динамо“ дома играет лучше, чем в гостях? Тяжело это объяснить. Наверное, сказывается поддержка болельщиков, появляется уверенность... Но мы хотим это изменить, чтобы одинаково успешно играть и дома, и в гостях».

Со стартовыми составами команд вы можете ознакомиться здесь.

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