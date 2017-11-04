«Локомотив» — Пейчиновичу: «Желаем отметить следующий день рождения в Лиге чемпионов»

«Локомотив» поздравил сербского защитника Неманью Пейчиновича с днем рождения — футболисту сегодня исполнилось 30 лет. Клуб пожелал игроку встретить следующий день рождения в Лиге чемпионов:
«Мы поздравляем Нему! Желаем успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья, больших побед, а также отметить следующий день рождения, играя в Лиге чемпионов».
Пейчинович по-прежнему мечтает выиграть с «железнодорожниками» чемпионат России.
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