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Фернандес: «Решение о моем участии в матче с „Базелем“ приняли в самый последний момент»

сегодня, 16:06
БазельБазель1 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что мог пропустить матч с «Базелем» из-за полученной травмы в матче с «Зенитом». 

«Я ещё в Краснодаре травмировал левое бедро, а в матче с „Зенитом“ повторно получил удар по больному месту. Противная травма! Нога воспалилась, отекла, пришлось несколько раз откачивать кровь. Из-за этого пропустил игру с „Арсеналом“. Но наши физиотерапевты – настоящие мастера своего дела. Давид, Тони проделали отличную работу и всё-таки подготовили меня к „Базелю“, за что я им искренне благодарен. 

Решение об участии в матче с „Базелем“ приняли в самый последний момент. Мы правда сомневались, смогу ли выйти на поле. Окончательное решение было принято непосредственно перед игрой. В игре боли не чувствовал. Доктор сделал укол, я хорошенько разогрел мышцы – и вперёд. К счастью, обошлось без осложнений».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:33
А чё же к тебе вчера Гончар медперсоналу не дал оказать помощь?). Глаза выпучил, весь согнулся, слюни вразлёт. Куда говорит побежали!!!? А ну назад! Загнанных лошадей говорят пристреливают. Вот он вчера и сделал это образно. РЕЗУЛЬТАТ. Спасение "лучшего менеджера" превыше всего... А ты ещё благодаришь. Ничего с годами эти травмы так дадут знать, что вспомнишь потом всё.
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