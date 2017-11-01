Фернандес: «Решение о моем участии в матче с „Базелем“ приняли в самый последний момент»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что мог пропустить матч с «Базелем» из-за полученной травмы в матче с «Зенитом».



«Я ещё в Краснодаре травмировал левое бедро, а в матче с „Зенитом“ повторно получил удар по больному месту. Противная травма! Нога воспалилась, отекла, пришлось несколько раз откачивать кровь. Из-за этого пропустил игру с „Арсеналом“. Но наши физиотерапевты – настоящие мастера своего дела. Давид, Тони проделали отличную работу и всё-таки подготовили меня к „Базелю“, за что я им искренне благодарен.



Решение об участии в матче с „Базелем“ приняли в самый последний момент. Мы правда сомневались, смогу ли выйти на поле. Окончательное решение было принято непосредственно перед игрой. В игре боли не чувствовал. Доктор сделал укол, я хорошенько разогрел мышцы – и вперёд. К счастью, обошлось без осложнений».

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