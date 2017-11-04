Ловчев: «Заметил, что „Спартак“ меньше пропускает, играя в два центральных защитника»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что «Спартак» обыграет «Уфу» в матче 16-го тура РФПЛ, хотя и не исключает, что москвичам придется тяжело:

«„Спартак“ всегда тяжело играет с теми командами, которые играют от обороны. „Уфа“ не исключение. Поэтому матчи с „Уфой“ тоже всегда складываются тяжело. Мне интересно, какое построение в защите выберет Каррера – в три центральных или в два. Я заметил, что, когда два центральных защитника, команда меньше пропускает.

Вернулся Зе Луиш, и это хорошее усиление в атаке. Он прибавляет силу атаке за счет верховой борьбы, за счет стандартов. Выходной день, думаю, зрителей будет много. „Спартак“ будет постоянно атаковать и должен победить».

Ранее Ловчев поделился прогнозом на матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте