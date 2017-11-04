Глава ФНЛ: «Профессиональному футболу во Владивостоке грозит исчезновение»

Главы Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов, комментируя событие во Владивостоке, где футболисты «Луча-Энергии» задержали начало матча с «Химками», протестуя против задержек зарплаты, выразил надежду на то, что финансовое положение клуба удастся нормализовать:

«Мы считаем, что та акция, которая сегодня была перед матчем с „Химками“, - не совсем правильный поступок, но, видимо, ребята находятся не в самом лучшем психологическом состоянии, поэтому чисто по-человечески я их понять могу. О проблемах „Луча“ знаю не понаслышке, в течение последних полутора лет мы этому клубу уделяли больше времени - постоянно всплывало то одно, то другое. Мне известно о долгах клуба, в том числе перед транспортными компаниями. В прошлом сезоне мы помогали найти возможность, чтобы они возобновили чемпионат в марте.

Сейчас поменялся руководитель региона, есть достаточно много людей, которые хотели бы участвовать в работе этого клуба. Знаю, что министр спорта Приморского края в пределах своей компетенции пытается помочь. С Виталием Леонтьевичем Мутко я недавно обсуждал эту тему, он обещал посодействовать. Надеюсь, что в ближайшее время наступит хоть какая-то ясность, иначе профессиональный футбол во Владивостоке исчезнет».

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